Am 11. November weckt die Völkermarkter Faschingsgilde am Unteren Hauptplatz zwar traditionell den Fasching, auf der Bühne werden die Narren 2024 aber nicht stehen. „Wir legen eine kreative Schaffenspause ein“, verrät Jennifer Apsner (36), die ein Café in St. Kanzian betreibt und die Stellvertreterin vom neuen Obmann Christian Joham (58) aus Krenobitsch bei Völkermarkt ist. Nadine Esterl (31) aus Völkermarkt hörte als Obfrau nach drei Jahren freiwillig auf: „Es war einfach die falsche Rolle für mich. Ich stehe lieber auf der Bühne“, sagt Esterl. Einen Verein zu leiten, sei eine riesengroße Verantwortung. „Zwei Aufgaben waren für mich einfach zu viel“, so Esterl, die dem Verein aber weiterhin als Akteurin treu bleibt.