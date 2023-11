Im Juni 2016 wurde das „Gasthaus Hallenblick“ in St. Radegund 45 in Ruden eröffnet. Nun verpachtet Inhaber Walter Roscher aus persönlichen Gründen das rund 120 Sitzplatz große Gasthaus. „Die Reithalle und die Baggerfirma werden weiter betrieben“, so der 55-Jährige. Die neue Pächterin vom „Gasthaus Hallenblick“ kommt aus Lavamünd: Elisabeth Zlamy wagt somit den Schritt in die Selbstständigkeit. „Für mich geht ein beruflicher Traum in Erfüllung“, so die 24-Jährige, die mit zwei Mitarbeiterinnen startet: „Ich werde in der Organisation, im Management und Service tätig sein.“