Von der Hufschmiede zur Energietechnik

Die Firma Urbas Maschinenfabrik Ges.m.b.H. wurde im Jahr 1929 als Huf- und Wagenschmiede in Völkermarkt gegründet und wird seitdem als Familienbetrieb geführt. Neben der Hauptbranche als Stahl- und Anlagenbau für Industrieanlagen wird auch der Bereich der Biomasse-Energietechnik abgedeckt und Energieanlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme aus biogenen Brennstoffen werden gebaut. Die Produktionsstätte ist in Eis bei Ruden. Eine weitere Niederlassung befindet sich in Wien. Aktuell sind circa 400 Mitarbeiter in ganz Österreich beschäftigt.

Die Firma Urbas © Urbas

Zulieferer für die Automobilindustrie

Das Unternehmen Mahle erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als zwölf Milliarden Euro. Bei 152 Produktionsstandorten und zwölf Forschungs- und Entwicklungszentren in 30 Ländern beschäftigt das Unternehmen rund 72.000 Mitarbeiter. Davon sind 1500 Arbeitnehmer am Standort in St. Michael ob Bleiburg angestellt. Die Gründung der Mahle Filtersysteme Austria GmbH erfolgte im Jahr 1969, seitdem fertigt sie als Zulieferer für die Automobilindustrie Kraftstofffilter, Ölfiltermodule sowie Luftfiltersysteme an. Bis heute ist jedes zweite Fahrzeug weltweit mit Mahle-Komponenten ausgestattet.

In der Firma Mahle werden Kraftstofffilter hergestellt © kk

Abgasturbolader und Hybridtechnologie

Die BMTS Technology Austria GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2008 durch die Robert Bosch GmbH und die Mahle GmbH gegründet. Bis heute sind rund 1300 Arbeitnehmer in den sechs Standorten auf drei Kontinente verteilt, im Werk in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom gibt es aktuell rund 310 Mitarbeiter. Das Unternehmen zählt weltweit zu den Top drei der Zulieferer im Bereich Abgasturbolader, Hybridtechnologie sowie autonomes Fahren. Ab dem Jahr 2024 sollen sogenannte "Deflector Shields" für die Sensorik von selbstfahrenden Autos nach Amerika geliefert werden.

Die BMTS Technology Austria © BMTS

Komplettfertigung von Maschinen

Im Jahr 1921 wurde das Unternehmen Kostwein Maschinenbau GmbH von Johann und Adolfine Kostwein als Schlosserei in Klagenfurt gegründet. Die Produktionsstätte befindet sich in Völkermarkt. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Komplettfertigung von Maschinen und Modulen in Serien von bis zu 300 Stück pro Jahr. Das Maschinenbauunternehmen mit Hauptsitz in Klagenfurt befindet sich aktuell an sechs Standorten in Kärnten und vier weiteren in Kroatien, Indien und Amerika. Derzeit gibt es insgesamt 1400 Arbeitnehmer, 820 davon in Kärnten. Im vergangenen Wirtschaftsjahr wurde ein Umsatz von 205 Millionen Euro erzielt.

Blick in das Unternehmen CCL Label in Völkermarkt © Isopp (CCL)

Etiketten für namhafte Marken

Das Unternehmen CCL Label Völkermarkt GmbH, ehemalig Automated Label System, ließ sich im Jahr 1993 im Völkermarkter Industriepark nieder. Der Konzern produziert vorwiegend für den europäischen Raum Etiketten für namhafte Marken der Getränkeindustrie und unterstützt die Entwicklung nachhaltiger Etikettenlösungen. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Kanada, weltweit beschäftigt der Konzern rund 25.000 Mitarbeiter und betreibt 205 Produktionsstätten in 43 Ländern. In Völkermarkt sind 140 Mitarbeiter beschäftigt, hier werden auch Lehrlinge ausgebildet. Im Jahr 2022 konnte ein Umsatz von 40 Millionen Euro verbucht werden.