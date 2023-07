Bei einem Blackout, einem großflächigen Stromausfall, fällt das gewohnte Leben in ein paar Stunden in sich zusammen. Bankomaten, Handys oder Herdplatten funktionieren nicht mehr. Kühlregale im Supermarkt fallen aus. Menschen sind von ihrer gewohnten Umgebung abgeschirmt. Die Gemeinde Neuhaus rüstet sich für eine solche Situation. "Bei den jüngsten Unwetterfronten hat man gesehen, wie schnell es gehen kann und Bürger abgeschnitten sind", berichtet Bürgermeister Patrick Skubel (SPÖ), der auch Bezirksfeuerwehrkommandant ist. Daher sei es sehr wichtig, "dass die Bevölkerung auch in ländlichen Gebieten stets einen Notruf absetzen kann".