"Wir haben unseren Standort in Limmersdorf in der Gemeinde Ebenthal aufgegeben", berichtet Direktvermarkter Manfred Jäger. Erst im Dezember 2022 hat die Familie aus Nageltschach bei St. Kanzian den Standort eröffnet. "Es tut uns leid, dass wir diesen Schritt setzten mussten. Wir waren mit dem Standort sehr zufrieden und bedanken uns bei den Kunden", so Jäger. Was der Grund dafür ist?