Aufgebracht sind Anrainer wegen der Pläne zur Errichtung eines Heizwerkes der Landeswohnbau Kärnten (LWBK) im Völkermarkter Stadtteil Neubruch. "Was mich am meisten aufregt, ist, dass wir es aus der Zeitung erfahren haben", sagt Michael Kapp, der mit seiner Familie seit zwei Jahrzehnten am Eichenweg 2 lebt. Das Stockhaus mit Garten samt Pool befindet sich nur rund 15 bis 20 Meter von jenem Grundstück entfernt, auf dem das Vorhaben realisiert werden soll.