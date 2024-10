In weiten Teilen Spaniens herrscht aktuell Chaos und Angst. In Valencia kamen über 70 Menschen ums Leben. Ein Einwohner der Großstadt im östlichen Teil Spaniens ist Patrick Eppensteiner. Der 40-jährige Handwerker kommt ursprünglich aus Völkermarkt, seit acht Monaten lebt er in Valencia. Bereits die letzten Tage war es immer wieder zu Regenfällen gekommen. „In der Nacht hat es auch mal ein, zwei Stunden fest geschüttet, aber das ist typisch für diese Jahreszeit“, erzählt er.