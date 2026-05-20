Einen besonders belastenden Einsatz bewältigten die Freiwilligen Feuerwehren Grasdorf, Jagerberg und Wetzelsdorf am Mittwochvormittag. Zwei Wehrkollegen waren gegen 10 Uhr bei Grasdorf mit Waldarbeiten beschäftigt, als einer der beiden Forstarbeiter einen medizinischen Notfall erlitt.

Sein Kollege alarmierte sofort die Rettung und versuchte den Mann nach dem Verdacht auf einen Herzinfarkt wiederzubeleben. „Er wurde über eine Stunde reanimiert“, erzählt Heinz Klein, Einsatzleiter der FF Grasdorf, und beruhigt sogleich: „Man hat ihn stabilisieren können.“

„Gott sei Dank gut gegangen“

Im Einsatz standen neben der Rettung, dem Notarzt, dem Feuerwehrarzt (FF Wetzelsdorf) und einem Rettungshubschrauber auch die drei Feuerwehren mit 18 Mitgliedern. Weil sich der Notfall rund 300 Meter im Wald ereignete, beförderten die Feuerwehrleute ihren Kollegen aus dem Wald und übergaben ihn dem Rettungshubschrauber, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Einsatzkräfte standen für knapp zwei Stunden im Einsatz. „Gott sei Dank ist alles gut gegangen“, berichtet auch Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold.