Die ehemalige Fachberufsschule in Wollanig hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1956 zurückreicht. Damals hieß die Schule noch „Gastgewerbeschule“, das Gebäude gab es jedoch vorher schon und war als Jugenderholungsheim Oberwollanig bekannt. 2013 zogen die künftigen Gastro-Profis aus und um – in die für 27,4 Millionen Euro neu errichtete FBS in Villach/Warmbad, als direkte Nachbarin der Kärntner Tourismusschule.