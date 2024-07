Am vergangenen Mittwoch, den 10. Juli eröffnete die Fitnesstrainerin und Buchautorin Szilvia Gyöngyösi den „Siso Shop“ in der Italiener Straße 2. „Ich habe mich zuerst in die Stadt, dann in meine schöne Wohnung hier und dann in das Geschäftslokal verliebt“, erzählt die gebürtige Ungarin, die in Budapest ebenfalls einen „Siso Shop“ und ein Fitness-Center betreibt. Von der Idee bis zur Eröffnung vergingen lediglich sechs Monate.