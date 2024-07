Gerade einmal 17 Tage dauerte der Umbau der TUI-Filiale in der Postgasse in Villach an. Vergangenen Montag wurde das Reisebüro wieder für die Kunden geöffnet. „Ich bin seit 35 Jahren in der Filiale und freue mich, die Kundinnen und Kunden mit meinem vierköpfigen Team direkt beraten zu können“, erklärt Bettina Kraushofer, die die Umbauzeit wie ihre Kollegen im Home-Office verbrachte.