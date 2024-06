Wenn sich Franz Richau, Kommandant der Polizeitdirektion Trattengasse am 1. Juli in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet, wird er auf eine fast 44-jährige Karriere bei der Gendarmerie und Polizei zurückblicken können und bereut seine Berufswahl nicht, er würde sie wieder so treffen. Begonnen hat er seine Karriere 1980 mit der Ausbildung in Krumpendorf. Von St. Jakob und Rosegg führte es ihn schließlich nach Villach, wo er 2005 zum Kommandanten in der Trattengasse ernannt wurde und seitdem viele schöne, aber auch fordernde Momente erlebte.