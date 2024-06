Das Warten hat ein Ende, der Villacher Hauptplatz bekommt einen Nahversorger. In der ehemaligen Boutique „Moustache“ wird es ab 28. Juni Lebensmittel für den alltäglichen Bedarf geben. Unternehmer Ralph Koschier, er betreibt auch das Café „Hauptplatz 17“, richtet derzeit in den Räumlichkeiten ein Geschäft – den „Lebensmittelhandel am Hauptplatz 11“ – mit klassischem Rewe-Sortiment ein. „Neben den zahlreichen Lebensmitteln und Getränken, haben wir auch Non-Food-Produkte, also beispielsweise Waschmittel oder Klopapier, in unserem Sortiment. Aber auch regionale Produkte bieten wir“, verrät Koschier. Zusätzlich wird es ein kleines Bistro mit Sitzplätzen und einer Selbstbedienungstheke geben, bei der sich Kunden einerseits eine klassische Jausen-Semmel richten lassen, aber auch Mittagsmenüs bestellt werden können. Diese können vor Ort gegessen oder to-go gekauft werden. Im Geschäft befindet sich auch ein „Candy Shop“, ein Lieferservice ist angedacht. „Wir haben grundsätzlich alles, was ein anderer Lebensmittelhandel auch hat“, so der Unternehmer weiter.

Eröffnet wird der Lebensmittelhandel am Freitag, 28. Juni, um 7.30 Uhr. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 19 Uhr, sowie samstags bis 18 Uhr. „Wenn die Nachfrage stimmt, dann bin ich am überlegen, ob wir die Öffnungszeiten auf 21 Uhr ausweiten, eventuell mit einer Pause am Nachmittag. Aber das wird sich alles zeigen“, sagt Koschier. Beschäftigt sind fünf Mitarbeiter. Bereits jetzt verfügbar sind Süßwaren, Chips und Getränke, die in einem Automaten angeboten werden. Koschier: „Die Automaten wurden gleich von Beginn an gut angenommen, ich hoffe, der Lebensmittelhandel kommt dann auch so gut an.“ Für vergleichsweise hohe Preise in den Automaten steht der Unternehmer allerdings in der Kritik. Im Geschäft sind es jedoch erschwingliche Preise, vergleichbar mit anderen Lebensmittelhändlern.

Seit fünf Jahren kein Nahversorger