Mit Ralph Koschier zieht am Villacher Hauptplatz wieder ein Nahversorger ein. Der Umbau des ehemaligen Modegeschäfts „Moustache“ läuft auf Hochtouren, Koschier rechnet mit einer Eröffnung des „Lebensmittelhandel am Hauptplatz 17“ im Sommer. Ab heute Abend können die Villacherinnen und Villacher bereits einen Vorgeschmack bekommen: Drei 24/7-Selbstbedienungsautomaten gehen in Betrieb. Zu kaufen gibt es neben Süßigkeiten und Chips auch Getränke sowohl alkoholfrei als auch mit Alkohol. Doch auch für den täglichen Bedarf kann eingekauft werden. So gibt es unter anderem Wurst, Käse, Milch, Sauerrahm, aber auch Saucen und Kren sowie Aufstriche. Bei den Automaten kann sowohl mit Bargeld als auch mit Karte bezahlt werden.