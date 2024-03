Der Villacher Innenstadt sind ihre Nahversorger abhanden gekommen. Fünf haben in den vergangenen neun Jahren im Zentrum der Stadt geschlossen. In der heutigen Gemeinderatssitzung erfragte die Bewegung Verantwortung Erde, wie Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) die Lücke schließen wolle. Ein Verweis erging bei der Anfrage an einen Runden Tisch, zu dem Albel vor Monaten geladen hat. „Was ist das Ergebnis davon?“, wollte Erde-Gemeinderat Rene Kopeinig wissen.