Calvin Kleinen ist vielen Reality-TV-Liebhabern ein Begriff. Kennt man ihn doch aus Formaten wie „Temptation Island“, „Promis unter Palmen“ oder – ganz aktuell – als Gewinner bei „Kampf der Realitystars“. Doch auch als Musiker, besser gesagt als Rapper, hat sich Kleinen einen Namen gemacht. Nun kommt er in die Draustadt und tritt im V-Club Villach am 5. Oktober auf. Und er verspricht einiges: So wird Kleinen nicht nur seine neuesten Hits, wie „Gibt's hier n Arzt“ oder „Finale“ performen, sondern auch seinen Sieg gebührend mit den Partygästen feiern. Fürs Party-Machen ist er bekannt, nicht zuletzt aufgrund seiner wilden Feiernächte am Goldstrand in Bulgarien unter anderem als Promoter.

Vorverkaufstickets für die Veranstaltung „#FINALE // Calvin Kleinen LIVE im V-Club“ sind bereits auf „Eventbrite“ erhältlich. Auch VIP-Logen können dort direkt gebucht und bezahlt oder via E-Mail an reservierung@vclub-villach.at beziehungsweise den Social-Media-Kanälen des Clubs reserviert werden. Einlass ist um 21 Uhr.

Der Rapper wuchs in Überbach-Palenberg auf und begann seine Karriere im Bereich der Telekommunikation. Seit 2019 ist er in der Reality-TV-Branche tätig und auch nicht mehr wegzudenken. Mit Stars wie Willi Herren oder Oliver Pocher war er schon zu sehen. In seiner Musik-Karriere arbeitete er mit Isi Glück, Kreisligalegende und Cosimo Citolo bereits zusammen.