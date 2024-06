Pup-Quiz, Guinness-Bier und bald auch irische Live-Musik sowie Stand-up-Comedy. Das alles wird es künftig im Irish-Pub „McMullens“ am Hauptplatz geben. Bereits seit einem Jahr ist Julien Mullen mit seinem Team im ehemaligen Hofwirt in der Innenstadt angesiedelt. Seit vergangener Woche sind die Genehmigungen für Veranstaltungen im Innenhof sowie im Partykeller durch. „Wir können unseren Gästen nun Live-Musik ganz unter dem Motto ‚Ivy Session‘ bieten. Das gehört einfach zu einem Pub dazu“, sagt Mullen. Geplant sind acht Veranstaltungen immer sonntags im Gastgarten. Den Auftakt machte bereits ein Live-Auftritt der Band „Keywest“ am vergangenen Vatertag.