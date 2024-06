In 50 Tagen ist es so weit: Der 79. Villacher Kirchtag wird traditionell mit dem Bieranstich am Rathausplatz eingeläutet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das Programm steht großteils schon. Das Team des Villacher Kirchtags rund um Vizebürgermeisterin und Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser (SPÖ) hat für heuer etwas geschafft, das es seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Am Villacher Hauptplatz werden ausschließlich Villacher Wirte aufkochen. „Uns ist es wichtig, die heimischen Wirte am Kirchtag vertreten zu haben und es freut mich sehr, dass uns das heuer gelungen ist. Bei der Auswahl hatten diese auch Priorität für uns“, sagt Sandriesser.