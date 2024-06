Der Villacher Kirchtag nähert sich in Riesenschritten. Die Stadt wird sich in der ersten Augustwoche zum 79. Mal herausputzen und knapp 500.000 Besucherinnen und Besucher anlocken. Auch heuer könnte es für sie wieder einen eigenen „Kirchtagshit heben“. Dieser könnte von Andreas Obernosterer kommen, er hat dem Kirchtag mit einem eigenen Lied eine volkstümliche Liebeserklärung gemacht. Ausgangslied ist ein Chorlied von Komponist, Sänger und Autor Albert Strießnig (70), der sich seit mehr als 30 Jahren dem modernden Kärntnerlied widmet. Erst vergangenes Jahr wurde ihm für seine Verdienste an der Kärntner Kultur das Goldene Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Feldkirchen verliehen.