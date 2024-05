Teamwork, „Strikes“ und vor allem Spaß. Beim ersten „Kleine Zeitung Business Bowling Cup“ im „V-Bowl“ Villach zeigten Unternehmen, dass sie auch abseits der Arbeit bestens zusammenspielen. Insgesamt 14 Mannschaften mit je vier Spielerinnen und Spieler stellten an den Bowlingbahnen ihr Können unter Beweis.

Die Teams: „Freundl“, „Rohrmax“, „Jaritz Dach“, „SMS“, „Volkspartei Villach“, „Jumpworld.one“, „Jobzone“, „K+P Küchen und Wohndesign“, „V-Club Villach“, „MT Carfinish“, „Adventure Park“ gemeinsam mit „Auto Ofner“, „World of Communication“ sowie zwei Teams der „Kleinen Zeitung“. Nach kurzer Einführung von „V-Club“-Geschäftsführer Rüdiger Kopeinig wurde mit den Vorrunden begonnen.

Malerei „Freundl“ räumte ab

Gruppe A begann auf acht Bahnen. Jedes Bowlingspiel bestand aus zehn Runden, im Fachjargon „Frames“ genannt. Das Ziel ist es, alle zehn Kegel, auch „Pins“ genannt, mit maximal zwei Schüssen umzuwerfen. Bei jedem Team wurden die Punkte aller Spieler zusammengezählt. Bereits in den ersten Runden konnten viele „Strikes“ – das Abräumen mit einem Wurf – gesehen werden. Als Sieger der ersten Vorrunde der Gruppe A ging dann das Team rund um das Maler- und Anstreichergewerbe „Freundl“ hervor. Ihr Motto „Alle auf einen Streich“ setzten sie erfolgreich um. Der zweite Platz ging an das Team der „Kleinen Zeitung 1“, gefolgt von „Rohrmax“.

Acht Teams im Finale

Die Gruppe B startete auf sechs Bahnen. Auch hier wurde Bowling-Können vom Feinsten gezeigt. Abermals fielen oft alle zehn „Pins“. Nach den zehn „Frames“ war der Zwischenstand wie folgt: Das Team der Küchenprofis „K+P Küchen und Wohndesign“ holte sich den klaren Sieg. Rund 30 Punkte hinter ihnen lag das „V-Club Villach“-Team, das bewies, dass sie nicht nur feiern, sondern auch bowlen können. Nach der ersten Vorrunde lagen die Autoprofis von „MT Carfinish“ auf Platz drei.

Doch noch war nicht alles entschieden: Es ging in die zweite Vorrunde. Mit den Gesamtpunkten der beiden Runden entschied sich dann, welche acht Teams in das Finale einziehen. Noch einmal zeigten alle Mannschaften ihr Können auf den Bahnen. Es wurde gejubelt, sich manchmal auch geärgert, weil es doch nicht so klappte, wie man wollte. Doch vor allem wurde sich bestens unterhalten, nicht zuletzt wegen Kopeinig. Dieser überraschte als ambitionierteres Moderationstalent. Nach der zweiten Vorrunde standen dann die Finalisten fest. Als beste Mannschaft ging nach den Runden „Rohrmax“ hervor, gefolgt von „Freundl“, „MT Carfinish“, „V-Club“, „K+P Küchen und Wohndesign“, „Kleine Zeitung 1“, „SMS“ und „Jaritz Dach“.

Die Bowling-Champions

Im Finale gaben alle Teams noch mal ihr Bestes auf den Bowlingbahnen. Als Sieger des 1. Kleine Zeitung Business Bowling Cup ging dann das Team rund um die Küchenprofis von „K+P Küchen und Wohndesign“ hervor. Am zweiten Stockerl nahm das Team „Freundl“ Platz und den dritten Platz holten sich das V-Club Villach Team. Als bester Spieler des Abends wurde Marcel Weld von „Rohrmax“ gekürt. Auch die „Lucky Loser“ Jumpworld.one bekamen einen Trostpreis. Ein Hauptpreis – drei Übernachtungen im Karnerhof – wurde unter allen Teilnehmern verlost. Gewonnen hat diesen Elisabeth Jernej von „Jumpworld.one“. Alle Teams konnten den Abend im „V-Club“ samt Willkommens-Getränk ausklingen lassen. „Wir freuen uns über einen ersten gelungenen Bowling Cup, der auf großes Interesse gestoßen ist und nach Wiederholung ruft“, freute sich Organisatorin und Kleine Zeitung Mitarbeiterin Jennifer Valtiner.