Bis zum 79. Villacher Kirchtag ist nicht mehr lange. Damit man am Kirchtag passend gekleidet ist, gibt es ab Montag, 24. Juni, wieder die Möglichkeit, in allen drei Standorten des Pleamle Shops in Villach das richtige Outfit zu finden. Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr können im Pleamle-Outlet im Hotel Mosser in der Bahnhofstraße die letzte Kollektion, Restgrößen und Reststücke aus dem Pleamle-Shop zum Schnäppchen-Preis ergattert werden. Alles rund um die Trachtenmode – auch Lederhosen – können zu vergünstigen Preisen gekauft werden.