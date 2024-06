Die gebürtige Italienerin Arianna Di Domenico öffnet nach rund einem Jahr wieder die Eis-Boutique „Bepo“ am 8.-Mai-Platz in der Villacher Innenstadt. Sie selbst war neun Jahre lang eine Mitarbeiterin von Giuseppe „Bepo“ Zorgno. Nach seinem Tod im Juli 2023 nach schwerer Krankheit, musste die Eisdiele schließen. „Bepo war für mich wie Familie und ich will, dass seine Eisdiele weiterlebt“, sagt Di Domenico.

Im „Bepo“ soll alles beim Alten bleiben, auch die Öffnungszeiten. Ab Sonntag, 23. Juni, täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet sein. Di Domenico: „Wir arbeiten auf Hochtouren. Eigentlich wollten wir schon früher in die Saison starten, leider hat sich das bis jetzt verzögert.“ Beschäftigt sind mit ihr gemeinsam noch zwei weitere Vollzeitkräfte. Aushilfen für die Ferienzeit sucht sie noch auf geringfügiger Basis.

Klassisch und modern

Das Sortiment wird ebenfalls ziemlich gleich bleiben. „Die Standard-Eissorten, die auch immer beliebt sind, bleiben natürlich. Wir wollen aber trotzdem mit der Zeit gehen und es ist für jeden etwas dabei“, sagt Di Domenico. So wird es auch vegane Eissorten geben. Die neuen Sorten bleiben noch eine Überraschung, trotzdem verrät sie schon eine Spezialität, die es geben wird: Brioche mit Eis und Sahne. „Man darf sich auf einige neue und ausgefallene Sorten freuen, von diesen sollten sich die Kundinnen und Kunden aber selbst ein Bild am Sonntag machen“, schmunzelt sie. Zum Ferienstart warten auf die Schülerinnen und Schüler Aktionen. Di Domenico: „Ich bin wirklich froh, dass es Bepos Eisdiele weiterhin in Villach geben wird.“