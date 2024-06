Seit ein paar Wochen ist es fix: Nach vier Jahren übersiedelt das Geschäft „vom Fass“ vom Einkaufszentrum Atrio in die Villacher Innenstadt. In den Räumlichkeiten des ehemaligen „Leder Michorl“ am Hauptplatz werden künftig Öle, Essigspezialitäten sowie Spirituosen angeboten. Grund sei für die Geschäftsführerin Gabrielle Koller das Fehlen eines eigenen Raumes. Im Atrio wäre es nicht möglich, Kunden optimal zu bedienen. Am neuen Standort soll sich das Geschäft vorne befinden, während im hinteren Bereich ein Veranstaltungsraum für Verkostungen und Firmenfeiern bereitstehen soll. Die Eröffnung ist für 24. Juli geplant.

Neues Geschäft im Atrio

Doch die Geschäftsflächen im Atrio bleiben nicht leer: Auch hierfür ist ab August bereits etwas Neues geplant. Das Unternehmen „’s Fachl“ zieht neben den Drogeriemarkt „dm“ im Erdgeschoss ein. „In den unterschiedlichen ‚Fachln‘ finden Besucherinnen und Besucher eine bunte Vielfalt aus den schönsten handgemachten Produkten lokaler Produzenten. Jedes einzelne Produkt wird mit Sorgfalt und Leidenschaft hergestellt und besticht durch seine Einzigartigkeit und Liebe zum Detail“, erklärt Nikki Grün das Konzept. Sie selbst führt bereits das Geschäft in den Klagenfurter City Arkaden seit mehr als zwei Jahren und übernimmt auch die Leitung in Villach.

Mit Nikki Grün zieht das Mietregalkonzept „’s Fachl“ ins Atrio Villach ein © 's Fachl

Das Prinzip der Fachl-Filialen beruht auf einem Mietregalkonzept, bei dem Kleinproduzenten ihre Produkte an Kunden präsentieren und verkaufen können, ohne dabei das Risiko einer eigenen Verkaufsfläche zu tragen. Es wird ein „Fachl“ – eine alte Obstkiste – gemietet und die Ware dort präsentiert und vom „’s Fachl“-Personal verkauft. Grün: „Es ist für viele Kleinproduzenten eine Brücke in die Selbstständigkeit und bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, auszutesten, wie das eigene Produkt ankommt. Für viele wird durch diesen Prozess das anfängliche Hobby zur Berufung.“

Produzenten präsentieren ihre Ware in alten Obstkisten © 's Fachl

Vielseitiges Sortiment

Das Sortiment ist vielfältig: So findet man neben Kulinarik auch diverses Kunsthandwerk, wie Keramik oder Holzprodukte, Naturkosmetik, Schmuck, Kindersachen, Textilprodukte und vieles mehr. „In Villach wollen wir noch eine größere Anzahl von Kärntner Produzenten anbieten. Derzeit sind wir noch auf der Suche nach regionalen Produzenten, die ihre Kreationen vermarkten wollen“, so Grün weiter. Die Eröffnung im Atrio ist im August geplant.