Villach ist die siebtgrößte Stadt in Österreich und die zweitgrößte in Kärnten, nach Klagenfurt. Die Draustadt hat wie viele ländliche Städte das Problem, dass viele kleinere Orte abseits des Ortskerns schlecht an die vorhandenen öffentlichen Verkehrsmittel angebunden sind. Grund ist der geringere Bedarf, da weniger Menschen dort wohnen, oft gibt es aber auch keine Genehmigung einer Linienführung, da die Straßen zu eng sind oder es keine Wendemöglichkeiten für die Busse gibt.

Seit Dienstag, 25. Juni, bietet die Stadt daher in Kooperation mit dem Verkehrsunternehmen Dr. Richard vier Kleinbusse für bis zu acht Personen, um die abgelegenen Gegenden von Villach abzudecken. In der Startphase sind die barrierefreien Busse unter der Woche im 2-Stundentakt unterwegs, um die Bürgerinnen und Bürger von der Oberschütt, Oberwollanig, Vassach, Maria Gail und Heiligengeist zum Hans-Gasser-Platz oder Hauptbahnhof zu bringen und auch wieder zurück. Dort ist eine Anbindung an den 30-Minuten Taktverkehr der regulären öffentlichen Verkehrsmittel gegeben. „Alle Menschen in Villach sollen die Möglichkeit haben, einen hochwertigen öffentlichen Verkehr zu nutzen. Mit dem Mikro-ÖV kommen wir diesem Ziel wieder einen Schritt näher“, sagt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali (Erde).

Die vier Busse aus den Niederlanden wurden extra umgebaut. Bis zu acht Personen können im Bus mitfahren © KLZ/Klaus Steiner

Es gibt einen Unterschied zwischen Haltestellen und Haltepunkte

Bei der Präsentation ebenfalls anwesend war Gerald Aigner, Mobilitätsplaner der Stadt Villach. Er gab einen Überblick über die zusätzlichen Haltepunkte, die sich in abgelegenen Gebieten befinden, beispielsweise in Wollanig, Gritschach, Serai und Kratschach. Bei diesen Haltepunkten kann per Telefonanruf ein Mikro-Bus bestellt werden. „Eine Stunde vorher muss angerufen werden, damit der Bus an den gewünschten Haltepunkt kommt. Am Wochenende und an Feiertagen werden die planmäßigen Mikrobuslinien ebenfalls als Ruflinie behandelt“, erklärt Aigner. Der Transport vom Haltepunkt findet immer zum Hans-Gasser-Platz oder Hauptbahnhof statt. Gerufen können die Busse unter der Telefonnummer (04242) 205 05 05 werden. Bedenken von anwesenden Taxifahrern wurde entgegnet, dass es sich nicht um einen Tür zu Tür Service handelt.

Jabalis Ziel ist es, mit dem niederschwelligen Angebot Menschen zu motivieren, auf den PKW zu verzichten. „In Villach starten wir hier ein einmaliges Angebot, dass am Anfang sicher noch nicht perfekt funktionieren wird“, gibt der Stadtrat zu bedenken.