Heidelinde Weis ist zweifellos eine der größten Töchter der Stadt Villach. Die Schauspielerin, die ihre letzten Lebensjahre in ihrer Heimat verbracht hatte, verstarb am 24. November 2023 nach langer Krankheit. Sie blickte auf eine mehr als 65 Jahre lang andauernde Karriere zurück, schrieb in dieser Zeit Film-, Fernseh- und Theatergeschichte und war in mehr als 120 Produktionen zu sehen. 2022 erschienen ihre Memoiren „Das Beste kommt noch“.