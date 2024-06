Die Übernahme der Firma in schwierigen Zeiten, der langsame Aufschwung in der Branche, die Eröffnung von „die Goldschmiede“ bis hin zu internationalen Erfolgen und der Verleihung des Stadtwappens. In den 75 Jahren des Bestehens des Juweliers Schützlhoffer in der Widmanngasse kann die Familie vieles erzählen und allen voran feiern. Die Geschäftsführer Gerald Schützlhoffer und sein Sohn Paul laden daher zur Feier am 28. Juni ein. „Gemeinsam mit der VinoGusto Veranstaltung wird es auch mehrere Winzer und kulinarische Vielfalt geben, die uns an diesem Tag verwöhnen werden“, gibt Schützlhoffer die Auskunft.

Familiengeschichte seit 75 Jahren

Doch zuerst ein Blick zurück in die Geschichte. Im Jahr 1922 absolvierte Franz Schützlhoffer erfolgreich die Lehre bei Ferdinand Götz. In den Jahren darauf machte er die Berufsbefähigung als Uhrmacher und übernahm dann die Frima Götz in schwierigen Zeiten. Ab 1960 folgte dann der Aufschwung in der Branche, es sollen harte Zeiten gewesen sein, mit kaum Schmuckverkauf sowie Reparatur von Messgeräten und Uhren. 1963 verstarb der Uhrmacher, seine Frau Wilhelmine führte den Betrieb auf Dispens weiter. Mit Werner Schützlhoffer war die zweite Generation geboren, er machte 1967 seine Meisterprüfung und teilte sich die Geschäftsführung mit seiner Mutter sowie seinen Schwestern Brigitte Wallner und Dorli Arnold. Seine Ehefrau Gerda trat 1977 in den Betrieb ein.

Die Goldschmiede“ wurde im Jahr 1988 eröffnet, 2002 erfolgte die Übernahme durch Gerald Schützlhoffer und der erste Umbau begann. Seither feiern sie internationale Erfolge, im Geschäft gibt es mehr als 40 Marken von Uhren und Schmuck und der Juwelier war der erste mit Stadtwappen. Nun ist bereits seit vier Jahren die vierte Generation, Paul Schützlhoffer, in den Betrieb mit eingestiegen. Stars wie Capital Bra, RAF Camora oder „Terminator“ Arnold Schwarzenegger zählen seither zu den Kunden des Familienbetriebs. Erst im April waren sie bei der Puls 4 Start-up Show „2 Minuten 2 Millionen“ mit ihrem Schmuckprojekt, das Werte über Jahrhunderte bewahren soll, mit dabei. In den vergangenen Tagen holten sie sich bei den österreichischen Schmuck-Oscars zwei Siege: einmal in der Kategorie Juwelier des Jahres und einmal für das Konzept des Jahres.

Jubiläum wird gefeiert

„Auch wenn ich nicht alle 75 Jahre mit dabei war, so waren alleine die vier Jahre, die ich jetzt im Geschäft bin, unvergesslich. Wir haben Schmuck für Menschen auf der ganzen Welt anfertigen dürfen, haben das Landeswappen verliehen bekommen und wir haben viele großartige Projekte in unserer Stadt umsetzen dürfen“, sagt Paul Schützlhoffer. Aus diesen Gründen laden er und sein Vater zur großen Jubiläumsfeier am 28. Juni ab 17 Uhr.

Bis zum 28. Juni besteht außerdem noch die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Alle Kundinnen und Kunden, die noch bis Freitag etwas im Geschäft oder online kaufen, nehmen automatisch teil und können Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro gewinnen. Bis zur Feier gibt es bei einem Einkauf im Hauptgeschäft auch noch 15 Prozent Rabatt.