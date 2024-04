Der Juwelier Schützlhoffer in Villach hat eine bewegte Geschichte. 1948 übernimmt Uhrmacher Franz Schützlhoffer, der die Dynastie begründet, das Unternehmen seines Lehrherrn. Nach seinem Tod führt Witwe Wilhelmine den Betrieb auf Dispens weiter, bevor ihr Sohn Werner übernimmt. Seit 2022 ist Gründer-Enkel Gerald Schützlhoffer Geschäftsführer des Unternehmens, das auch schon für den König von Bahrain, Ernst Fuchs, Nelson Mandela oder jüngst für Rapperin Loredana und Rapper Manuellsen gearbeitet hat, und neben dem Geschäft in der Widmanngasse in Villach auch eine Trauring-Lounge in Graz (Neue-Welt-Gasse 4) betreibt.