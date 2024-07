In den Jahren 2014 und 2018 veranstaltete die Gemeinde Afritz gemeinsam mit dem „Matthias Mayer Fanclub“ Empfangsfeste für den, mittlerweile dreifachen, Olympiasieger Matthias Mayer. Bei diesen Festen wurde ein Überschuss von mehr als 26.000 Euro erwirtschaftet.

Dieser Tage hat Matthias Mayer gemeinsam mit dem Bürgermeister von Afritz am See, Maximilian Linder (FPÖ), dem ehemaligen Obmann Heimo Mayer und aktuellen Obmann Tobias Tautscher des „Matthias Mayer Fanclubs“ und Robert Ebner, Obmann des Skiklubs Gerlitzen, die Gründung des Matthias Mayer Jugendförderungsfonds beschlossen.

Die Gesamtsumme von 26.948,68 Euro wurden wie folgt aufgeteilt: 21.948,68 Euro gehen an den neu gebildeten Matthias Mayer Jugendförderungsfond, 5.000 Euro erhält der Skiklub Gerlitzen. Mit dem Matthias Mayer Jugendförderungsfond sollen speziell Jugendprojekte von Vereinen und Institutionen in der Gemeinde Afritz am See gefördert werden. Die Förderungszuerkennung erfolgt durch Matthias Mayer gemeinsam mit dem Gemeindevorstand von Afritz am See. Die Unterstützung der Jugend ist ein Herzensprojekt des dreifachen Olympiasiegers und Ehrenbürgers Matthias Mayer.