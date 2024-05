Es ist ein imposanter Blick auf den Mittagskogel und den Faaker See, wenn man am neu eröffneten Pumptrack in Drobollach in die weitreichende Gegend schweift. Ein wenig bizarr wirkt der größte Pumptrack Kärntens anfänglich. Vorne der genauestens geplante, asphaltierte Parcours und dahinter die pure, ursprüngliche Naturkulisse. Je länger man beides zusammen sieht, desto mehr fügt es sich jedoch in ein Gesamtbild.