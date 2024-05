Doppelter Diebstahl in Kärnten am Mittwoch: Ein bisher noch unbekannter Täter nahm gegen 13 Uhr in einem Drogeriemarkt in Klagenfurt 36 Parfums in einen Einkaufskorb, den er in der Filiale an sich nahm - in der Folge lief er aus dem Geschäft. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass derselbe Täter gegen 15.15 Uhr in Villach ebenfalls in einem Drogeriemarkt mehrere Parfums auf dieselbe Art und Weise gestohlen hatte.

Tausende Euro Schaden

Der Täter hat schwarze Haare, trägt einen Vollbart, hat eine kräftige Statur und war mit einer Jeans, schwarzen Schuhen und in Villach mit einem schwarz-weiß gestreiften T-Shirt bzw. in Klagenfurt mit einem schwarzen Sweatshirt (Klagenfurt) bekleidet. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.