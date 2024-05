In der Causa um den Antrag zur Bestellung des Klagenfurter Magistratsdirektors, bei der Jürgen Dumpelnik als Autor aufscheint, gibt es Neuigkeiten. Laut Recherchen der Plattform mediapartizan.at soll Dumpelnik doch nicht Autor, sondern nur „Bearbeiter“ der Datei gewesen sein. Als Ersteller des Antrages bringt mediapartizan.at Christoph Herzeg, Direktor des Magistrats in Villach, ins Spiel.

„Dem Vorwurf, dass der Dumpelnik-Antrag im Villacher Magistrat verfasst wurde, ist umgehend nachzugehen“, fordert Katrin Nießner, Klubobfrau der freiheitlichen Gemeinderäte in Villach, eine interne Prüfung.

Weiters kündigt Nießner einen Prüfantrag an den Villacher Rechnungshof an. Folgende Fragen sollen unter anderem geklärt werden: In welchem Umfang hat Herzeg Tätigkeiten für den Magistrat Klagenfurt ausgeübt? Erfolgte dies in der Dienstzeit? Mit wem hatte er in dieser Causa zu welchem Zeitpunkt Kontakt und was wusste Bürgermeister Günther Albel?