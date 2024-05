Kritische Debatten, unerwartet Ideen und Impulsgeber, die sich kein Blatt vor den Mund nehmen, zeichnen die Europäischen Toleranzgespräche in Fresach seit Jahren aus. In einer Phase, in der intensiver denn je um eine gemeinsame gesellschaftliche Basis gerungen wird, begibt man sich in diesem Jahr auf die Suche nach der Wahrheit. Oder sind es gar mehr Warhheiten?

Zwei Tage lang gibt es leidenschaftlichen Diskurs unter Wissenschaftern, Philosophen, Publizisten und Theologen. Hier können Sie sämtliche Beiträge des ersten Tages der Toleranzgespräche im Stream sehen.

Stunden der Wahrheit - Europa und seine Feinde

Europa vor der Wahl – Was Populisten wirklich wollen

Wahrheit und Wirklichkeit – Wie durch moderne Technologien manipuliert wird!

Wahre Lügen – Falsche Geschichten

Wieviel Lüge verträgt die Wahrheit? - Toleranzpreisverleihung 2024