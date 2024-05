Fliegende „Eierlaberl“ und tanzende Cheerleaders am Rasen, Burger und gute Musik auf den Zuschauerrängen – der „American Way of Football“ hält Einzug im Stadion Landskron. Die Carinthian Eagles, die extrem engagierten Flagfootballer aus Villach, veranstalten am Samstag (18. Mai) und Sonntag (19. Mai) zwei Nachwuchs-Spieltage im Rahmen der österreichischen Meisterschaft. Flagfootball ist eine Variante des American Footballs. Die Regeln sind nahezu gleich. Der wichtigste Unterschied: Körperkontakt ist nicht erlaubt.

Los geht es am Samstag mit der U15, am Sonntag folgt die U13. Jeweils acht Teams treten an, das Turnier beginnt jeweils um 9 Uhr und dauert bis zirka 16 Uhr„Für unsere hoffentlich zahlreichen Fans haben wir einiges zu bieten“, verrät Peter Kunauer von den Eagles. Vor Turnierbeginn werden alle Mannschaften präsentiert. Die Carinthian Eagles Cheerleder performen gegen Mittag und vor den Finals. „Und nach dem Turnier freuen wir uns auf die Aftershow-Party mit FSG‘S, die beim Bundes-Jugend-Band-Wettbewerb den ersten Preis gewannen.“ Apropos „gewinnen“. Natürlich haben die Eagles ein großes Gewinnspiel mit mehreren Goodie-Packages organisiert.

Freuen sich über Zuwachs

Die Carinthian Eagles wachsen stetig, machen Probetrainings und Präsentationen in Schulen und etablieren sich zum Flagfootball-Zentrum in Kärnten. „Aktuell sind rund 120 Kinder in den Altersklassen U11, U13 und U15, der neu gegründeten Kampfmannschaft sowie bei den Cheerleaders aktiv. Eine U9 ist gerade im Entstehen, sagt Kunauer. „Wir würden uns über weiteren Zulauf freuen. Interessierte Kinder und Eltern können sich gerne bei mir unter der Telefonnummer 0650/721 11 12 melden.“ Trainiert wird in Landskron jeweils dienstags und freitags von 17 bis 19 Uhr.