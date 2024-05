„Es ist schwierig, da gewisse Motorsportserien in Österreich nicht jenen Stellenwert haben, wie andere Sportarten. Es können sich leider nicht viele damit identifizieren“, verdeutlicht Rennfahrerin Alina Loibnegger, die 2018 zum ersten Mal in ein Nascar-Auto mit 420 PS gestiegen ist. Den heurigen Auftakt der Euro-Nascar-Saison verpasste die Pörtschacherin, die 2023 beim Saisonfinale in Kroatien ihren Premierensieg gefeiert hat, aufgrund fehlender Sponsorengelder.