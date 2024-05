Er realisiert, je mehr Trainings er absolviert, desto mehr Möglichkeiten zu verkopfen und zu verletzen sind schließlich da. „Aber man kann in dieser intensiven Zeit auch viel weiterbringen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile.“ Die letzten Wochen verliefen allerdings nicht wirklich optimal. Kletter-Ass Nicolai Užnik zog sich bei den Staatsmeisterschaften im Boulderama in Klagenfurt eine schmerzhafte Verletzung am Finger zu. „Es war ein voller Stich im rechten Ringfinger, richtig bitter und kam völlig akut.“ Die Begleiterscheinungen waren weitere Überlastungen, gefolgt von einem Therapiemarathon, und zum Drüberstreuen musste dem 23-Jährigen der Weisheitszahn gezogen werden.