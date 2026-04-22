Am Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Veit aufgrund eines Brandmeldealarmes zur Kelag in die Völkermarkter Straße alarmiert. Als wenige Minuten danach das erste Fahrzeug der Feuerwehr eintraf, stellte es sich schnell heraus, dass es tatsächlich brannte, und zwar im Bereich eines Traforaumes in der Tiefgarage. Daher wurden weitere Kräfte alarmiert.

Zwei Trupps rüsteten sich mit Atemschutz aus und eine Löschleitung wurde für den Fall einer Brandausbreitung in die Tiefgarage vorbereitet. Beim Betreten des vom Brand betroffenen Raumes war äußerste Vorsicht geboten. In der Zwischenzeit eingetroffene Mitarbeiter des Energieversorgungsunternehmens erklärten, dass die Anlage nicht stromlos gemacht werden könne, da ansonsten große Teile des Stadtgebietes von einem Stromausfall betroffen wären. Der Raum war stark verraucht, es gab zu diesem Zeitpunkt kein offenes Feuer. Somit wurde als Erstmaßnahme die Ventilation des Raumes mit einem Druckbelüfter gestartet, um den Mitarbeitern der Kelag einen gefahrlosen Zutritt zu ermöglichen.

Zwei Atemschutztrupps waren im Einsatz © FF St.Veit/Glan 2026



Da durch den Brandrauch die Tiefgarage deutlich betroffen war, wurde um 21:30 Uhr die FF St. Donat alarmiert, da zusätzliche Belüftungsgeräte benötigt wurden. In Summe wurde mit vier Hochleistungslüftern die Garage rauchfrei gemacht, um 22.30 Uhr konnten die Feuerwehren einrücken.

Durch das Ereignis kam es für mehrere Stunden zu Stromausfällen in der Umgebung der Völkermarkter Straße, mehrere hundert Haushalte waren davon betroffen. Mitarbeiter des Energieversorgers nahmen noch in der Nacht die Reparaturarbeiten auf, um die Energieversorgung im betroffenen Gebiet so schnell wie möglich wiederherzustellen.