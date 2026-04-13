Die lange anhaltende Trockenheit im Bezirk St. Veit – die St. Veiter Feuerwehr musste erst vor wenigen Tagen zu einem Flurbrand in der Flussgasse ausrücken – hat die Bezirkshauptmannschaft zum Handeln veranlasst: Und zwar wurde mit sofortiger Wirkung ein Feuerverbot erlassen. Dieses betrifft das Feueranzünden im Wald und dessen Gefährdungsbereich. „Aufgrund der herrschenden Witterungsverhältnisse – Trockenheit – die die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden besonders begünstigen, ist jegliches Feuerentzünden sowie das Rauchen im Wald und in dessen Gefährdungsbereich (dazu zählen alle waldnahen Flächen ohne Rücksicht auf die jeweilige Kulturgattung) ab sofort verboten. Dieses Verbot gilt für den gesamten politischen Bezirk St. Veit an der Glan“, heißt es in der Verordnung.

Wer gegen dieses Verbot verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung, diese wird mit einer Geldstrafe von bis zu 7270 Euro geahndet.