Für den Pickerl-Check müssen Autofahrer durchschnittlich mit rund 94 Euro rechnen. Die Arbeitsstunde für Reparaturen je nach Marke, Typ, Schaden und Werkstatt kostet für Benzin- und Dieselautos durchschnittlich fast 196 Euro, für E-Autos rund 224 Euro. Das zeigt ein aktueller Stichproben-Preismonitor der Arbeiterkammer (AK) für 16 Automarken bei 32 Wiener Kfz-Werkstätten und Autofahrerclubs.

Insgesamt sind die Arbeitsstunden laut Preismonitor teurer geworden. Beim Kfz-Spengler und Lackierer beträgt der Anstieg gegenüber 2025 vier Prozent und liegt je nach Autotyp und Schaden zwischen 199 und 333 Euro. Um 3,8 Prozent stieg der Preis für die Mechaniker-Arbeitsstunde bei Reparaturen von E-Autos (150 bis 360 Euro). Auch für Kraftstoff betriebene Autos ist die Reparatur um 2,6 Prozent (150 bis 360 Euro) teurer geworden.

Die Überprüfung des Kfz-Pickerls ist generell jährlich, außer bei ganz neuen Autos. Ab Mitte des Jahres 2026 plant die Regierung längere Intervalle fürs Pickerl. Laut AK Stichproben-Preismonitor betragen die Pickerlkosten je nach Automarke und Werkstatt zwischen 60,30 und 156,40 Euro. Am preiswertesten mit 60,30 Euro ist die Überprüfung des Pickerls für Mitglieder des Autoclubs ÖAMTC (69,90 Euro beim ARBÖ).

Preissteigerungen

Es gibt auch Werkstätten, die die Kontrolle des Pickerls bereits um rund 70 Euro anbieten. Die Preise fürs Pickerl sind für Benzin- und Dieselautos heuer um durchschnittlich 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Für E-Autos kostet der Pickerl-Check inklusive Plakette je nach Werkstätte zwischen rund 60,30 und 157,32 Euro – das ist ein Plus von 2,4 Prozent zu 2025.