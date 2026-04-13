Die Autowelt kämpft mit einem schwierigen Umfeld. Die aus Salzburg tätige Porsche Holding liefert neue Zahlen gegen den Trend: Der Umsatz konnte auf 40,7 Milliarden Euro (2024: 28,7 Milliarden Euro) gepusht werden. Laut dem Unternehmen erzielte man „das beste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte ( plus 42,1 Prozent)“ und konnte „damit nach 2020 auch wieder die Position als umsatzstärkstes Unternehmen des Landes übernehmen“. 912.034 Neufahrzeuge wurden in 29 Ländern und drei Kontinenten verkauft – damit liefen fast zehn Prozent aller verkauften Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns über die Porsche Holding. Mit den Gebrauchtwagen erreichte man 1,1 Millionen verkaufte Fahrzeugen.

Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg © Porsche Holding

Hauptverantwortlich für den Umsatzsprung waren natürlich die Übernahmen der Großhandelsverantwortung für Italien und Schweden. In Italien und Schweden werden die Unternehmen gerade zusammengeführt.

Über 24 Prozent des Gesamtumsatzes 2025 konnten aus den beiden Großhandelsmärkten Italien und Schweden lukriert werden. Aber nicht nur die beiden Märkte brummen laut Porsche-Holding: „Seit dem Beginn der Pandemie 2020 hat die PHS (die beiden Großhandelsmärkte Italien und Schweden nicht mitgerechnet) den Umsatz von 21,5 Milliarden Euro auf 30,8 Milliarden Euro und damit um mehr als 43 Prozent gesteigert; mit Italien und Schweden konnte der Umsatz mit 40,7 Milliarden Euro fast verdoppelt werden (+89,3 Prozent).“

Das Erstaunliche: Trotz des schwierigen internationalen Marktumfelds in Südamerika und China konnte man in Europa die Zahlen kompensieren.

Die wichtigsten Fakten zum Großhandel: „Der Umsatz wurde von 11,3 Milliarden Euro auf 24,6 Milliarden mehr als verdoppelt (117,5%). Der umsatzstärkste Großhandelsmarkt war im Jahr 2025 Italien mit einem Anteil von 31,7%, gefolgt von Österreich (19,9%) und Schweden (15,1%). Parallel stieg der Neuwagenabsatz von 331.828 auf 737.725 Fahrzeuge (+122,3%). Gleiches Bild wie beim Umsatz zeigt auch das Neuwagenabsatzranking mit Italien als stärksten Markt mit einem Anteil von 36% gefolgt von Österreich (17,1%) und Schweden (12,6%). Das gute Ergebnis wird zusätzlich davon unterstrichen, dass alle Großhandelsländer (ausgenommen Singapur) beim Umsatz als auch beim Neuwagenabsatz zulegen konnten. Die Mitarbeiterzahl im Großhandel ist auf 5.230 gestiegen (+35,8%).“

Im Einzelhandel schaut es so aus: „Der Umsatz lag mit 20 Milliarden Euro und einem Plus von 0,1% leicht über Vorjahr (2024: 19,98 Milliarden Euro). Deutschland war 2025 mit 4,8 Milliarden Euro (+1,6%) wieder umsatzstärkster Einzelhandelsmarkt vor Italien mit 2,2 Milliarden Euro (+3,3%) und dem bisherigen Boom-Markt China, in dem der Umsatz zum dritten Mal in Folge auf 2,2 Milliarden Euro zurückging (-22,7%). Der Neuwagenabsatz im Einzelhandel war mit 286.500 Fahrzeugen leicht rückläufig (-0,4%) – ebenso der Mitarbeiterstand, der mit Jahresende 29.140 betrug (-4,7%).

Die Finanzierungssparte: „Die Porsche Bank Gruppe, konnte mit über 1,7 Millionen Verträgen im Bestand (+15% gegenüber 2024) ein neues Rekordergebnis einfahren und ihre führende Position weiter ausbauen. Der in 15 Ländern tätige Mobilitätsdienstleister erreichte 2025 mit seinen rund 1.500 Mitarbeitenden eine Bilanzsumme von 11 Milliarden Euro (IRFS, unkonsolidiert). Alleine in Österreich wurden 56,1% aller ausgelieferten Volkswagen-Konzernfahrzeuge über die Porsche Bank finanziert (2024: 49%).“

Schützinger: „Uns kommt zugute, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette des Automobilhandels bedienen. So können wir noch flexibler auf die regionalen Marktschwankungen reagieren und diese innerhalb der PHS-Welt so gut wie möglich kompensieren.“

Für 2026 sagt Schützinger: „Wir hoffen, dass sich die weltweite politische und wirtschaftliche Lage mit der einhergehenden Inflation schnellstmöglich wieder entspannen, um nicht in eine anhaltende Rezession zu fallen. Die Verunsicherung ist überall spürbar, auch wenn wir als Porsche Holding Salzburg gut in die ersten Monate des Jahres 2026 gestartet sind und auf einem hohen Auftragsbestand aufbauen können.