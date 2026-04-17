Auf der Klagenfurter Schnellstraße kam es am Freitag erneut zu einem Verkehrsunfall, der eine einspurige Straßensperre zwischen St. Veit und Maria Saal in Fahrtrichtung Klagenfurt zur Folge hatte.

„Eine Lenkerin ist mit ihrem Fahrzeug auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße in Fahrtrichtung Klagenfurt rechts von der Straße abgekommen und sieben bis acht Meter über eine Böschung gestürzt. Nachfolgende Fahrzeuglenker setzten die Rettungsketten in Gang, heißt es von der FF. St. Veit

Hubschrauber zur Sicherheit

Laut Auskunft der Polizei blieb die Lenkerin zum Glück unverletzt. Der Hubschrauber war zwar vor Ort, aber ein Transport war nicht erforderlich. Die Feuerwehren St.Veit/Glan, FF St. Donat und FF Maria Saal waren im Einsatz. Der Unfall hatte sich kurz vor 7 Uhr ereignet, gegen 9 Uhr war die Schnellstraße wieder passierbar.

Erst am Tag zuvor war es auf der S 37 zu einem Unfall gekommen, der allerdings wesentlich dramatischer war: Ein Lkw-Fahrer musste reanimiert und ins Klinikum geflogen werden.