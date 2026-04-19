Kurz, aber teilweise heftig war die Gewitter- und Sturmfront, die am Sonntagnachmittag über Kärnten fegte. Rund 20 Einsätze zählte die Landesalarm- und Warnzentrale. Hauptsächlich ging es um umgestürzte Bäume, abgerissene Äste und Gullys, die übergingen. In Zell-Freibach kam es nach einem Blitzschlag zu einem Baumbrand.

Auch in Ebenthal und Moosburg rückte die Feuerwehr wegen umgestürzter oder brennender Bäume aus. In Köttmannsdorf brannte eine Wiese, in Klagenfurt wurde vom Sturm ein Dach abgedeckt, um am Wörthersee war Hagel zu verzeichnen. Auch Ortschaften in den Bezirken St. Veit und Völkermarkt waren betroffen. Die Regenfälle waren angesichts der vorherrschenden Trockenheit aber nicht ergiebig: Zwischen fünf und zehn Liter pro Quadratmeter waren zu verzeichnen.

Am Montag überwiegt am Vormittag der Sonnenschein, zwischendurch ziehen ein paar harmlose Wolkenfelder durch.