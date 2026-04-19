Ein paar Schauer, ein paar Gewitter mit Graupel oder kleinkörnigem Hagel - die Kaltfront, die am Sonntag Kärnten und Osttirol erreicht, hat zwischen fünf und zehn Litern Regen pro Quadratmeter zu bieten. Und auch für den Montag prognostiziert Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet angesichts der Trockenheit „nur einen Tropfen auf den heißen Stein. Anhaltender und großflächiger Regen ist nicht zu erwarten“, sagt er.

Am Montag überwiegt am Vormittag der Sonnenschein, zwischendurch ziehen ein paar harmlose Wolkenfelder durch. Am Nachmittag wird es von Westen her allmählich wolkiger, trocken bleibt es aber vorerst noch. Gegen Abend und in der Nacht setzt dann von den Karnischen Alpen her Regen ein, der sich auf weite Teile des Landes ausbreitet — am meisten Niederschlag ist in Oberkärnten zu erwarten. „Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf rund 1500 bis 1800 Meter“, sagt der Wetterdienst Tauernwetter.

Lediglich in den nordwestlichsten Landesteilen - also speziell im Oberen und Mittleren Mölltal sollte der Tag meist trocken zu Ende gehen. Bei schwachem bis mäßigem Wind ist es kühler als zuletzt bei Frühtemperaturen zwischen 4 und 8 Grad sowie Höchstwerten zwischen 13 und 18 Grad.

Schauer nicht ergiebig

Der „kälteste“ Tag der kommenden Woche wird der Dienstag mit Höchsttemperaturen um die 17 Grad. Es bleibt unbeständig mit einzelnen Schauern, die aber nicht ergiebig sein werden. Der Mittwoch bringt nach aktuellem Stand von der Früh weg bis zum Abend strahlenden Sonnenschein, dazwischen zeigt sich kaum eine Wolke und es wird wieder wärmer. Am Donnerstag gilt es in der Früh noch, die Pflanzen zu schützen, wenn die Temperaturen auf minus 3 Grad sinken. Tagsüber wird es aber schon fast sommerlich mit 23 Grad.

Erst für den kommenden Sonntag sind sich die Experten wieder unschlüssig. „Es könnte eine Kaltfront kommen, aber da sind die Wettermodelle noch nicht eindeutig“, so Dietz. Als Fazit bleibt: Auch der April verläuft zu warm und zu trocken!