Plötzlich geht das Licht aus. Strom gibt es keinen mehr. Die Stadt Althofen befindet sich im Blackout. Doch was passiert mit der Abwasserentsorgung während dieser Notsituation? Genau diesen Ernstfall simulierte die Stadtgemeinde und führte im Zuge dessen eine umfangreiche Notfallübung durch. Besonderer Fokus wurde auf sieben strategisch wichtige Hebeanlagen gelegt, die als Rückgrat des Kanalsystems gelten.

Um sich vom reibungslosen Ablauf der Übung zu überzeugen, nahmen auch Bürgermeister Walter Zemrosser (Liste für Alle), Zivilschutz-Stadtrat Wolfgang Leitner (TWL Team Wolfgang Leitner) und Stadtamtsleiter Hubert Madrian daran teil. Im Szenario wurde ein flächendeckendes Blackout simuliert, bei dem die wichtigen Hebeanlagen ohne Netzstrom weiterbetrieben werden mussten, um einen Rückstau in die Haushalte zu verhindern.

In Althofen simulierte man ein Blackout © Stadtgemeinde Althofen

Federführend bei der technischen Umsetzung waren der Abwasserverband (AWV) Althofen-Friesach sowie die Freiwillige Feuerwehr Althofen. Unter der Leitung von Kommandant Johann Delsnig und Kommandant-Stellvertreter Markus Zuschnig probte die Feuerwehr die gezielte Notstromeinspeisung an den sieben Standorten. Ein wesentlicher Faktor für den dauerhaften Betrieb im Krisenfall ist die Treibstoffversorgung. Hier kam der städtische Bauhof ins Spiel. Die Übung beinhaltete auch die Aktivierung der Blackout-Tankstelle, um die mobilen Aggregate und Einsatzfahrzeuge autark mit Treibstoff zu versorgen.