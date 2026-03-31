„Eigentlich habe ich mein erstes Buch schon mit elf Jahren geschrieben. Doch ich habe es nie veröffentlicht“, sagt Sarah Prasser. Zwei Jahre später hat die Jugendliche ein weiteres Buch geschrieben und: „Der Kampf der verlorenen Seelen“, der erste Roman der 15-Jährigen, ist im Eigenverlag erschienen. 88 Kapitel auf 614 Seiten hat die Schülerin, die die Agrar-HAK in Althofen besucht, geschrieben.

Seit sie lesen kann, ist Prasser, die in Kappel zuhause ist, eine begeisterte Leserin. „Die ‚Wurzer‘-Oma hat in mir das Lese-Feuer geweckt. Sie hat mir immer vorgelesen. Eines meiner Lieblingsbücher im Kindesalter war Leo Lausemaus. In der Schule habe ich dann das Schreiben für mich entdeckt“, sagt sie. Mit 13 Jahren hat sie den ersten Entwurf von „Der Kampf der verlorenen Seelen‘“ geschrieben und die Datei auf ihren Laptop geladen. Mit 14 hat sie diese Version überarbeitet. „Die Grundgeschichte ist dieselbe geblieben, doch ich habe es in Richtung Fantasy gelenkt“, erklärt Prasser.

Die Inspiration holt sich Prasser am elterlichen Bauernhof. „Wenn ich draußen oder bei den Tieren bin, fühle ich mich wohl und habe ich viele Ideen, die ich dann kurz aufschreibe, um sie nicht zu vergessen. Derzeit habe ich Ideen für sieben Bücher“, erklärt Prasser.

Detailliert geschrieben wird dann meistens am Abend. „Da sitze ich entweder auf der Terrasse oder am Küchentisch und schreibe. Auch wenn ich mit meiner Hündin Lucky in den Wald gehe, habe ich immer einen Schreibblock mit.“ Auf dem Bauernhof der Familie mit Milchkühen, Schweinen und Hühnern und einer Bewirtschaftung von rund 70 Hektar wird der Schülerin und ihrer Familie nicht langweilig.

„Der Kampf der verlorenen Seelen“ soll ein dreiteiliger Roman werden. Es geht um eine weibliche Protagonistin, die auf einer Fantasy-Insel ums Überleben kämpft. „Am zweiten Teil arbeite ich bereits“, sagt Prasser. Was die Jugendliche besonders cool findet: „Auch Klassenkollegen, die nicht so gerne lesen, haben gesagt, sie werden sich mein Buch anschauen. Es ist schön zu wissen, dass ich ein paar Menschen zum Lesen motivieren konnte. Auch mein elfjähriger Bruder Johannes und mein Papa haben mir versprochen, sie werden meinen Roman lesen, obwohl mein Vater meinte, er wird sein ganzes Leben dafür brauchen“, erklärt Prasser mit einem Lachen.

Inspiration holt sich Prasser in der Natur und am elterlichen Bauernhof © Weichselbraun

Der große Traum der Schülerin? „Ich möchte einmal Veterinärmedizinerin werden und wenn es geht, nebenbei weitere Bücher schreiben.“ Der Roman wurde im Eigenverlag veröffentlicht, in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Buschmiede. Die Buchschmiede ist ein Dienstleister, der Autorinnen und Autoren bei der eigenständigen Veröffentlichung ihrer Bücher unterstützt. Vertrieben wird über den eigenen Online-Shop der Plattform sowie über den Buchhandel. „Mich haben schon so viele Leute nach einem Exemplar gefragt, ich musste wieder eine Lieferung nachbestellen.“ 18,50 Euro kostet ein Roman mit einem Softcover, 30,50 Euro eine Hardcover-Ausgabe.

Zuerst hat die Schülerin das Projekt eher geheim gehalten. „Ich habe davon eigentlich niemanden erzählt. Meine Schulfreunde bekamen aber mit dass ich im E-Mail-Austausch mit einer Lektorin bin. Als ich dann mit einer der ersten Ausgaben in die Klasse hineinkam, haben sich quasi alle darum gerissen, um als Erste ins Buch hineinschauen zu dürfen. Und meine Freude aus der Landjugend Krappfeld haben mir voller Freude gratuliert.“

In ihrem Roman hat sich die 15-Jährige auch intensiv mit dem ernsten Thema Tod befasst. „Ich finde in einem Film wird so etwas immer sehr kurz behandelt, daher habe ich mir dieses ernste Thema genauer angesehen und darüber geschrieben.“ Ebenso wird an Terminen für Lesungen in der Gemeinde Kappel am Krappfeld und an der Mittelschule Althofen gearbeitet.