23 Veranstaltungen, davon elf internationale Turniere, in insgesamt sieben Disziplinen – nämlich Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Gespannfahren, Western, Voltigieren und Working Equitation – stehen in diesem Jahr mit rund hundert Veranstaltungstagen am Reiterhof Stückler – erst im Vorjahr zu Stücklerhof umbenannt – in St. Margarethen im Lavanttal auf dem Programm. Die Anlage zählt damit zu den aktivsten und vielseitigsten Reitsportstandorten Österreichs.

Angefangen hat aber alles ganz klein. Im Jahr 2001 haben Karl und Marianne Stückler sprichwörtlich umgesattelt und den kleinen landwirtschaftlichen Betrieb mit Mutterkuhhaltung, dessen Wurzeln allerdings bis in das 19. Jahrhundert zurückreichen, in einen Einstellbetrieb für Pferde umgebaut. Ein Jahr später fand das erste Reitturnier statt und die Stücklers fanden Gefallen daran, haben die Anlage demensprechend ausgebaut. Ein beeindruckender Sidefact: Im Laufe der Jahre wurden rund eine Million Kubikmeter Aushubmaterial auf den Hof gebracht, um die Flächen zu begradigen.

Mittlerweile führt Andreas Stückler den Betrieb in bereits fünfter Generation. Und der 35-Jährige hat große Pläne. Ihm schwebt ein weiterer Ausbau der Gastronomie in Form eines Hotels vor. Als Vorbild hat er hier das Gut Ising am Chiemsee in Bayern im Kopf. Dieses verbindet die Bereiche Reitsport, Veranstaltungen, Kulinarik und Urlaub in einem. Zunächst sollen aber in den nächsten drei Jahren die bereits vorhandenen Gebäude genutzt werden und 50 Zimmer mit knapp 100 Betten entstehen. Mittelfristig will Andreas Stückler den Standort zu einem ganzjährigen Sport- und Tourismusangebot weiterentwickeln – mit Chalets (als ergänzende Unterkunftskapazitäten in naturnaher Lage), einem Hochseilgarten und einem Naturbadeteich.​

Die Idee kommt nicht von ungefähr. Abgesehen von der internationalen Sichtbarkeit – die einzelnen Turniere werden über einen eigenen Reitsportkanal weltweit übertragen – bringt sein Betrieb mit den Turnierveranstaltungen 30.000 bis 45.000 Nächtigungen jährlich und demnach 15.000 Personenbewegungen mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von drei Nächten. Jeder Gast gibt, laut Stückler, im Durchschnitt 120 Euro pro Tag aus, was eine direkte regionale Wertschöpfung von 3,6 Millionen Euro ergibt. Dazu reihen sich weitere indirekte Effekte (wie beispielsweise Tierärzte, Hufschmiede, Hotels kaufen regional ein und, und, und). Daraus ergebe sich eine gesamtwirtschaftliche Wirkung von fünf bis sieben Millionen Euro pro Jahr.

„Gerade Nachwuchsturniere weisen eine hohe Nächtigungsintensität auf“, weiß Andreas Stückler. „Denn jeder Nachwuchsreiter bringt die Familie mit.“ Im Vorjahr fand dieses Turnier, an dem die besten Nachwuchsreiter aus ganz Europa teilnehmen, noch in Linz statt und zählte dort alleine 2500 Gäste. Die kommen dann in den Genuss des Á-la-carte-Restaurants für 80 Gäste, das von Falstaff mit zwei Gabeln ausgezeichnet wurde und sich ebenfalls auf der Reitanlage befindet. Aktuell betreibt dieses Familie Stückler selbst, in erster Linie steht Mutter Marianne in der Küche.

Damit diese auch wieder kommen, muss auch in diesem Zusammenhang laufend investiert werden. Erdbewegungen werden zur Flächenerweiterung für zusätzliche Teilnehmer- und Infrastrukturkapazitäten​ geschaffen. Gerade erst hat der Turnierveranstalter den Abreiteplatz (auf der 3500 Quadratmeter großen Fläche werden die wiehernden Vierbeiner auf den Bewerb vorbereitet) vergrößert, neue Matten und Drainagen eingezogen und mit Split und Sand aufgefüllt. Auch am Parcoursplatz mit einer Fläche von 8000 Quadratmetern wurde neuer Sand aufgebracht. „Egal, ob Regen oder Schönwetter – Pferd und Reiter finden einfach immer optimale Bedingungen vor“, will Andreas Stückler betont wissen. Rund 5000 Pferde werden in diesem Jahr im Laufe des Jahres an den einzelnen Turnieren teilnehmen.

Andreas Stückler hat sich als Turnierveranstalter einen Namen gemacht. Im Hintergrund: das im März 2024 eröffnete Gourmet-Restaurant © Privat

Dass das Geld kostet, versteht sich von selbst: „Man befindet sich bei solchen Arbeiten schnell mal im sechsstelligen Bereich. Dafür musste Stückler in jüngster Vergangenheit auch Kritik einstecken. Um zumindest mit den Turnieren kostendeckend zu arbeiten, hat er die Boxenpflicht eingeführt, sprich Reiter müssen ihre Pferde am Turnier einstallen, egal, ob sie aus Wien oder unmittelbarer Nähe anreisen. Für die Teilnehmer ist das freilich mit Kosten verbunden. „Die ganze Rechnung geht aber sonst nicht auf“, erklärt der 35-Jährige, der aktuell schon wieder am nächsten Projekt arbeitet. Weitere 150 wetterfeste Boxen (mit Selbsttränker) entstehen.