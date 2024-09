Wie der AKV und der KSV am Mittwoch bekanntgegeben haben, wurde über das Vermögen der Firma Sven Gigacher aus Pulst bei Liebenfels am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Die Schuldnerin betreibt eine Gebäudereinigung und eine Hausbetreuung.

Tagsatzung am 22. Oktober

Das Konkursverfahren wurde per Gläubigerantrag eröffnet. Forderungen können ab sofort bis zum 7. Oktober angemeldet werden. Informationen über das Vermögen und über Schulden liegen derzeit noch nicht vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Eduard Sommeregger, Rechtsanwalt in St.Veit, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 22. Oktober statt.