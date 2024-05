Im Jahr 2009 wurde die Erste-Café-Konditorei Hahn am Unteren Platz in St. Veit von Fabian und Claudia Röck übernommen, seither hat sich das Ehepaar mit Selfmade-Produkten einen Namen in der Herzogstadt gemacht. „Obwohl ich mich als gebürtiger Tiroler erst einfinden musste, zum Glück kannte sich meine Frau (Claudia Röck, Anm.) schon aus“, lacht Betreiber Fabian Röck.

Kauf des Lokals 2015

Von Anfang an lief das Lokal gut, aber irgendwann musste sich das Paar eine grundlegende Frage stellen: „Wo soll die Reise hingehen?“ Da man bis 2015 noch in einem Pachtvertrag steckte, konnte man sich nicht so entfalten, wie man sich das vorgestellt hat. Die Folge: „Wir haben uns dazu entschieden, das Lokal zu kaufen und im Zuge dessen haben wir es auch generalsaniert.“ Damit einhergehend wurde das Café etwas verkleinert, der Durchbruch zur damaligen Fleischerei Ellersdorfer wurde beispielsweise wieder abgegeben.

Auch während der Coronapandemie hat man die Zeit der Lockdowns nicht nur abgesessen, sondern für die Weiterentwicklung des Lokals genutzt. „In dieser Phase haben wir noch einmal umgebaut und den Onlineshop mit unseren Pralinen aufgebaut, der super funktioniert“, freut sich Röck.

Ausgezeichnete Köstlichkeiten

Apropos Pralinen: Die kleinen Köstlichkeiten werden von Chefin Claudia Röck hergestellt und erfreuen sich großer Beliebtheit – und großer Auszeichnungen. „Claudia Röck Chocolate“ ist mittlerweile weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt: „Beim fünften internationalen Konditorenwettbewerb in Linz haben wir drei Pralinen ins Rennen geschickt und alle drei haben Gold gewonnen“, erzählt Röck stolz. Der Wettbewerb wurde von der Lebensmittelakademie organisiert, eine Fachjury aus der Konditorenwelt verkostete und bewertete dabei die Produkte.

Die ausgezeichneten Pralinen der Café-Konditorei Hahn © KLZ / Andreas Hoi

Heute hat sich die Café-Konditorei Hahn zu einem Familienbetrieb entwickelt, die externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Betrieb mit Ende des vergangenen Jahres verlassen. Röck: „Es ist ein Kommen und Gehen, die Personallage in unserer Branche ist einfach schwierig.“ Aus diesem Grund wurden auch die Öffnungszeiten angepasst und etwas verringert.

Der Hauptschwerpunkt des Cafés liegt auf den Mehlspeisen, dazu zählen die verschiedenen Kuchensorten sowie das selbstgemachte Eis. „Ein großes Standbein, das sehr gut läuft, sind die Torten, die man bei uns bestellen und abholen kann. Dieses Angebot wird von vielen angenommen.“