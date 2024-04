Der Frühling ist da und das Wetter lud am Wochenende dazu ein, die warmen Temperaturen zu genießen. Und was ist dabei besser, als mit einer Kugel Eis in der Sonne zu sitzen? Wer jetzt pessimistisch ist und denkt: „Ja, aber jetzt gehen die Temperaturen wieder nach unten“, dem sei gesagt: Wenn es kälter wird, schmilzt das Eis zumindest nicht so schnell. Also so oder so – die Eissaison hat gestartet. Und ein Blick in die Gelaterien in St. Veit und Feldkirchen zeigt, dass die Auswahl jährlich größer wird.