Die Pizzeria Milano ist in St. Veit für ihre preiswerte Pizza, italienische Nudelgerichte und ein großes Salatbuffet bekannt. Das Lokal in der Villacher Straße existiert bereits seit 32 Jahren. Milan Durdevic gründete es 1992 und bäckt seither gemeinsam mit seiner Frau täglich viele Pizzen im eigenen Steinofen.

Doch seit einigen Jahren gibt es Gerüchte von einer Schließung des Restaurants. In den letzten Monaten haben sich die Spekulationen um einen möglichen Abschied der Besitzer in die Pension verschärft. „Ich gehe über den Hauptplatz und die Leute reden mich darauf an. Viele glauben, dass die Pizzeria gar nicht mehr existiert und kommen deshalb nicht“, erzählt Durdevic und dementiert: „Aber es stimmt nicht, wir schließen nicht. Wir sind noch da und wir empfangen weiterhin Gäste in der Pizzeria Milano.“

Pizzeria weiterhin geöffnet

Woher die Gerüchte kommen, weiß der Inhaber nicht. „Aber ich kann es schon nicht mehr hören. Es nervt. Und vor allem wirkt es sich negativ auf unsere wirtschaftliche Situation aus“, berichtet Durdevic verzweifelt. So habe er im letzten Jahr kaum noch Gutscheine verkauft, weil die Gäste von einer baldigen Schließung ausgehen. Zu dieser soll es so schnell aber nicht kommen: „Wir machen weiter.“

Die Pizzeria Milano bleibt den St. Veiterinnen und St. Veitern also auch in den nächsten Jahren noch erhalten. Pizza, Pasta und Co. gibt es dort donnerstags bis sonntags von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr.