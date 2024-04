Im Vinum Virunum-Weingarten in St. Donat schwellen im Frühling nicht nur die Weinknospen an, sondern bringen auch ein neues Angebot. Helmut und Romana Candussi warten heuer mit Weinneuheiten auf. Bei einem Pressegespräch stellte sich das Weingut auf uraltem und geschichtsträchtigem Kärntner Boden mit vinophilen News vor. Man möchte künftig auf biodynamische Produktion setzen und reduziert die Herstellung auf fünf Weine. Damit nähert man sich den Wurzeln der Weinproduktion in Mittelkärnten wieder an.

„Wir stellten uns die Fragen: Wie schmeckt der Ort, an dem wir leben? Welche Geschichten erzählt der Platz, an dem die Reben wachsen? An dem schon vor 2000 Jahren die Römerinnen und Römer Wein getrunken haben. Aus dieser Neugierde wurde der Weingarten im Jahre 2008 gegründet, 2009 wurden die ersten Weinstöcke gesetzt. Unsere Familie erweckt eine uralte Tradition zu neuem Leben. Mit viel Leidenschaft, Genuss und Demut“, denken Romana und Helmut Candussi nach 15 Jahren Unternehmensgeschichte an die Anfänge zurück.

Funde auf dem Zollfeld weisen auf die Wichtigkeit des Ortes in Bezug auf den Wein hin. Ein liturgisches Mischgefäß mit der Abbildung der Weingöttin Libera, ein Kessel und ein Bronzesieb sowie ein Eichgefäß zum Weinausschank wurden auf dem Gebiet der damaligen römischen Provinzhauptstadt „Noricum“ gefunden.

In unmittelbarer Nähe vom damaligen Virunum, am Fuße des Magdalensbergs, befindet sich nun das Weingut von Romana und Helmut Candussi, das diese antike Geschichte atmet. „Eine gewisse Achtung vor der geschichtlichen Tradition des Weins der norischen Region führte zur Namensgebung Vinum Virunum“, sagt Romana Candussi: „Mit 15 Jahren Erfahrung und 3,5 Hektar Fläche gehören wir zu den ältesten und zu den größeren Weingütern in Kärnten.“

Biologischer Anbau

Bei Vinum Virunum in St. Veit entsteht der Wein durch biologische Landwirtschaft bereits am Weinberg. So charakterstark, dass bei der Kelterung kaum mehr ein Eingriff nötig ist. Auf 550 Metern Seehöhe haben 14.211 Rebstöcke ihr Zuhause gefunden. In leichter Hanglage, nach Süden ausgerichtet, auf lehmigem Boden mit Kalkanteil.

Der Platz ist es, der die Weine von Vinum Virunum bestimmt. So wie die langen Sonnenstunden, der sanfte Ostwind und die Temperaturunterschiede bei Tag und bei Nacht. Gelagert wird bei den Candussis im Weinkeller in Reipersdorf, der alle Eigenschaften dieses wundersamen Ortes Virunum in Farbe, Aroma und Geschmack verbindet.

Fünf Weinsorten in der neuen Kollektion

Der Öffentlichkeit wurde nun die neue Kollektion im neuen Design vorgestellt. Insgesamt werden fünf Weine angeboten: Noricum Cuvée Weiß 2023, ein spannender Cuvée aus Chardonnay, Sauvignon Blanc und Traminer (Sauvignon Blanc 2023 und Virunum Rosé 2023, der von Sommerfreude, Lebenslust und Sonnenstrahlen erzählt), Noricum Cuvée Rot 2019 – ein Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt und Merlot – und schließlich der Pinot Noir 2020.